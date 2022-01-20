Trabzonspor , Giresunspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Bordo-Mavililer'den yapılan açıklama şöyle;
Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.
Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.