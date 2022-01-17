Süper Lig ’in 22. haftasında çarşamba günü GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 16.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, ikinci gruptakiler dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan Trabzonspor'a bugünkü idmanda müjdeli haberler de geldi. Afrika Uluslar Kupası için ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın kampına katılan ve sakatlanan Djaniny, Trabzon'a dönmüştü. Yıldız futbolcu yaklaşık 10 günlük aranın ardından koşulara başladı. 30 yaşındaki futbolcuya her gün yoğun tedavi programı uygulanırken, yıldız oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Sakatlıktan dönen bir diğer isim Anders Trondsen de koşu yapan isimler arasında yer alırken, bebeğinin doğumu nedeniyle 1 günlüğüne izin alan Bruno Peres de bugün takıma katıldı.



