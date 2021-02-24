Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da sevindirici gelişmeler yaşanıyor... 7 maçlık galibiyet serisi yakalayarak koşar adımlarla zirveye yürüyen Bordo-Mavililer, Sarı-Lacivertliler'i de devirerek şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gözüken rakibiyle puanlarını eşitlemenin hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda çalışmalar tam gaz devam ederken, geçtiğimiz hafta art arda yaşanan pozitif vakalar şimdi tek tek negatife dönmeye başladı.

Son testler de negatif olursa...

Genç oyuncular Serkan Asan ve Arda Akbulut'un testleri negatife dönerken, dün de Uğurcan Çakır ile Lewis Baker'ın yeni sonuçları çıktı. İki yıldızın da ilk testleri negatif sonuçlandı. Bu nedenle bugün yapılacak idmana iki futbolcunun da katılacağı öğrenilirken, maçtan önce yapılacak son testlerde de aksi bir durum yaşanmazsa, Uğurcan ile Baker’ın kritik Fenerbahçe sınavında görev yapmasında bir engel olmayacak.

Diğer isimler zor

Hem Uğurcan hem de Baker maç gününe kadar, TFF'nin belirlediği 10 günlük karantina sürecini de tamamlayacakları için Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide forma giyebilecekler. Öte yandan takımdaki diğer pozitif isimlerin de hafta içinde son durumları netlik kazanacak. Ancak bu futbolcuların karantina süresi nedeniyle Kanarya karşısında oynamalarının zor olduğu da gelen haberler arasında.