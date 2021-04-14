Listesine yerli ve yabancı birçok ismi ekleyen Trabzonspor geçtiğimiz hafta Manisa FK ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Mehmet Yılmaz'ı takibe aldı. Yılmaz'ı ayrıca Süper Lig takımlarından Alanyaspor da izliyor.

Başkan Trabzonspor'u doğruladı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Mehmet Yılmaz için Trabzonspor'un ilgisinin olduğunu doğrulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet Yılmaz takımımızın en eski futbolcularından birisi. Sezon öncesinde de Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen burada kaldı ve şampiyon kadroda yer aldı. Mehmet için bizim de kulağımıza Trabzonspor'un ilgilendiği bilgisi dolaylı yollardan geldi."

Mehmet Yılmaz'ın istatistikleri

Bu sezon Manisa'da 29 maçta süre alan 25 yaşındaki savunmacı 3 gol, 2 asist yaptı.