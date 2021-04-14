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Trabzonspor'a 2. Lig şampiyonundan sağ bek! Mehmet Yılmaz...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor listesine Manisa FK'nın sağ beki Mehmet Yılmaz'ı ekledi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a 2. Lig şampiyonundan sağ bek! Mehmet Yılmaz...

Listesine yerli ve yabancı birçok ismi ekleyen Trabzonspor geçtiğimiz hafta Manisa FK ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan Mehmet Yılmaz'ı takibe aldı. Yılmaz'ı ayrıca Süper Lig takımlarından Alanyaspor da izliyor.

Başkan Trabzonspor'u doğruladı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Mehmet Yılmaz için Trabzonspor'un ilgisinin olduğunu doğrulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet Yılmaz takımımızın en eski futbolcularından birisi. Sezon öncesinde de Süper Lig'den teklifler olmasına rağmen burada kaldı ve şampiyon kadroda yer aldı. Mehmet için bizim de kulağımıza Trabzonspor'un ilgilendiği bilgisi dolaylı yollardan geldi."

Mehmet Yılmaz'ın istatistikleri

Bu sezon Manisa'da 29 maçta süre alan 25 yaşındaki savunmacı 3 gol, 2 asist yaptı.

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