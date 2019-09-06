Trabzonspor'a 196 milyonluk dev gelir

Trabzonspor, oyuncu satışı, sponsorluk, kombine ve forma satışı gelirlerinde kasasına toplam 196 milyon lira koydu... Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Ekonomik olarak kulüp tarihinde önemli bir ilke imza attık" diye konuştu.

06 Eylül 2019, Cuma 08:51
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Trabzonspor'a 196 milyonluk dev gelir

Trabzon bu sezon gelirleriyle kulüp rekoru kırdı. Yusuf Yazıcı'nın satışıyla 110 milyon TL kazanan Fırtına, VESTEL ile yaptığı anlaşmasıyla 40 milyon lira kazandı.

3 AYLIK SATIŞTAN 34 MİLYON

Trabzon kombine satışından 12 milyon, 3 aylık forma satışından ise 34 milyon lirayı kasasına koydu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

PROJELERİMİZ SÜRECEK

Doğan, "Toplam da şu ana kadar 196 Milyon TL'lik bir gelirden bahsediyoruz. Önemli bir ilke imza attık. Projelerimiz sürecek" dedi.

ÜNAL KARAMAN'DAN GENÇLERE MARKAJ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli maç arasında yeni transferler Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj ve Ahmet Canbaz ile özel olarak ilgilenecek.

SON 3 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI

Yeni sezona zorlu fikst üre rağmen süper başlayan Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-Mavililer bu sezonda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile berabere kalırken Yeni Malatya'yı mağlup etti ve 5 puan topladı. Fırtına, 2018-19 ve 2017- 18 sezonlarında 4 puan toplamıştı.

Kaynak: Takvim

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