Trabzonspor zirvede fırtına koparttı
2019’un son lig maçında Trabzonspor şov yaptı. Bordo-Mavililer, Kayserispor’u Akyazı’da tam 6 golle dağıttı, sezonun ilk devresini 32 puanla kapatıp yeni yılda şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını kanıtladı.
Konya deplasmanından galibiyetle dönüp moral bulan Trabzonspor, Kayserispor maçında rakip kaleye gol olup yağdı. Sıkıntılı günler yaşayan rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün olan Bordo-Mavililer’de Sörloth ve Sturridge 2’şer golle yıldızlaştı. Fırtına’nın diğer sayılarını Nwakaeme ile Abdulkadir Parmak attı. Kayserispor’u 6-2’lik skorla deviren Fırtına, ilk yarıyı 32 puanda tamamladı. Maç fazlasıyla lider Sivas’la olan farkı 2 puana indiren Ünal Karaman’ın öğrencileri, yeni yılda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu da tekrar herkese kanıtladı.
En gollü galibiyet
6-2’lik skor, Trabzonspor açısından bu sezonun en iyi sonucu anlamına gelirken, aynı zamanda Akyazı Medical Park Stadı’ndaki de en farklı skor. Bordo-Mavililer en son 2015-2016 sezonunun 32. haftasında Avni Aker’de Rizespor’u 6-0 yenmişti. Sonrasında Fırtına evinde hiçbir rakibine 5 ve üzeri gol atamamıştı.