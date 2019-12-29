Trabzonspor zirvede fırtına koparttı

Konya deplasmanından galibiyetle dönüp moral bulan Trabzonspor, Kayserispor maçında rakip kaleye gol olup yağdı. Sıkıntılı günler yaşayan rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün olan Bordo-Mavililer’de Sörloth ve Sturridge 2’şer golle yıldızlaştı. Fırtına’nın diğer sayılarını Nwakaeme ile Abdulkadir Parmak attı. Kayserispor’u 6-2’lik skorla deviren Fırtına, ilk yarıyı 32 puanda tamamladı. Maç fazlasıyla lider Sivas’la olan farkı 2 puana indiren Ünal Karaman’ın öğrencileri, yeni yılda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu da tekrar herkese kanıtladı.

En gollü galibiyet

6-2’lik skor, Trabzonspor açısından bu sezonun en iyi sonucu anlamına gelirken, aynı zamanda Akyazı Medical Park Stadı’ndaki de en farklı skor. Bordo-Mavililer en son 2015-2016 sezonunun 32. haftasında Avni Aker’de Rizespor’u 6-0 yenmişti. Sonrasında Fırtına evinde hiçbir rakibine 5 ve üzeri gol atamamıştı.