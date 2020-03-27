Trabzonspor yükseliyor

26 haftayı zirvede tamamlayan Trabzonspor’da, takımın yıldızları da zirve yaptı.

Dünyanın en önemli futbol veri sitelerinden ‘transfermarkt’ın Ocak-Mart ayı güncellemesine göre değeri en çok artan futbolcu; Alexander Sörloth. 19 gol, 6 asistlik performansıyla krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli yıldız, 10 milyon Euro olan fiyatını 16 milyon Euro’ya (112 milyon 600 bin TL) çıkardı. Onu 14 milyon Euro (98.5 milyon TL) ile Bordo-Mavili kulübün gözbebeği Abdülkadir Ömür takip ediyor. 3. ve 4. sırada 13’er milyon Euro’luk (91.5) değerleriyle Galatasaraylı Lemina ve Başakşehir’den Visca bulunuyor. Süper Lig’in en kıymetli kalecisi ise elbette Uğurcan Çakır. Başta Liverpool olmak üzere pek çok Avrupa devinin yakından takip ettiği Uğurcan’ın değeri 12 milyon Euro (84.4 milyon TL).

Uğurcan 4 milyon arttı

23 yaşındaki Uğurcan’ı 5 milyon Euro (35 milyon TL) ile Galatasaraylı Muslera ve Başakşehirli Mert Günok izliyor. Uğurcan da son listeye göre değerini 8 milyon Euro’dan 12 milyona çıkartmış oldu. İlk 5’teki 3 Trabzonsporlu isime en çok yaklaşan Bordo-Mavili futbolcu ise Badou Ndiaye. Yıldız orta saha 8.5 milyon Euro’luk değeriyle 13. sırada.