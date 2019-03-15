2010-2011 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi, bugün İsviçre’de olacak.

FIFA Disiplin Komitesi’nin söz konusu sezona ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesinin ardından Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuran Trabzonspor, saat 10.00’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla İsviçre’nin Lozan kentinde duruşmaya katılacak.

10 kişilik ekiple hazır bulunacak olan Bordo-Mavililer’de UEFA - FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS’tan güzel bir sonuç beklediklerini söyledi.

‘Elimiz çok kuvvetli’

Trabzonspor Hukuk Kurulu’nun 1 yıldır bu duruşmaya hazırlandığını ve kapsamlı bir rapor sunacaklarını kaydeden Bülbüloğlu, “CAS’ın son yayımladığı bülten duruşma öncesinde elimizi güçlendirdi. Burada şikeye ilişkin UEFA’nın, CAS’ın verdiği karar, hepsi var. Infantino’nun daha önce yaptığı açıklamalar var. İsviçre’deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. İnşallah olumlu bir sonuç alırız” dedi. Önder Bülbüloğlu, CAS’ın karar vermesinin daha önceki örneklere bakıldığında 2 ay sürebileceğini, çıkacak karara göre de hareket edeceklerini sözlerine ekledi.