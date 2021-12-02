Trabzonspor 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yeni dönem yönetim ekibinde yer almayan Sertaç Güven sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yönetim dışında olmasının hiçbir farkı olmadığını ve gerektiği takdirde Bordo-Mavililer'e hizmet etmeye devam edeceğini dile getiren Güven şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Trabzonspor Camiasına; Yönetim kurulunda bulunduğum süre içerisinde bir Trabzonsporlunun camiaya nasıl hizmet etmesi gerekiyorsa, en içten duygularımla, profesyonelce bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Tek gayem Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek, hak ettiği noktalara taşımak ve camiamızla bütünleşmek oldu.

Bu süre içerisinde yaptığım seyahatlerde, Edirne'den Yalova'ya Urfa'ya; Paris'ten Moskova'ya, Dubai'ye, her gittiğim yerde taraftarımızla bir araya geldim, çaylarını içtim, heyecanlarını özlemlerini paylaştım. Şahsi olarak yaptığım ve yapmaya devam edeceğim tüm etkinliklerde kulübümüzün ve ülkemizin geleceği çocuklarımızı, gençlerimizi hedef aldım.

Şampiyonluk yolunda göreve devam edecek olan ve bayrağı devralacak olan yönetici arkadaşlarımıza tüm kalbimle başarılar diliyorum. Yönetim dışında olmanın hiçbir farkının olmadığını göstereceğim bu süreçte, üzerime düşecek olan her türlü maddi manevi görevi yapmaya hazırım. Sonunda Trabzonspor'umuzun kazanacağı bu yolda emin adımlarla yürümeye, mücadele etmeye ve gerekiyorsa kavga etmeye devam!"







