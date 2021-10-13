Trabzonspor Yönetimi’nin etkili isimlerinden Sertaç Güven, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu... Şampiyonluk konusunda iddialı konuşan Güven, "hedef kesinlikle şampiyonluk. Takımı da hocamızı da çok başarılı görüyorum. İyi gidiyoruz. O sene, bu sene diye çok net hissediyorum. İnşallah bu hasrete son vereceğiz" ifadesini kullandı.

‘Seçim konusunu aramızda konuşmadık’

3.5 yıllık süreçte yaptıklarınızla, geçmiş dönemlere göre hem ekonomik hem de sportif anlamda başarılı bir yönetim görüyoruz. Devamını getirmek için en azından 1 dönem daha bu yönetimin devam etmesi gerekiyor mu sizce?

Son 2 senelik dönemde pandemi etkisi inanılmaz yüksek oldu. Naklen yayın, stadyum, ürün satışı, reklam ve sponsorluk gelirleri özellikle de döviz bazında bakınca, kulüplerin kazançları yarının da altında oldu bir önceki döneme göre. Finansal katkı olmadan başarı kolay değil ama bizim son dönemimizi değerlendirdiğimde; başarılı bir yönetim görüyorum. Sportif anlamda başarılar var, sadece futbolda değil, Olimpiyat şampiyonlarımız çıktı biliyorsunuz. 2 kupa hediye ettik. Bu sene inşallah şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Hem kurumsal anlamda hem yönetsel anlamda hem de sportif anlamda başarılıyız diyebilirim. Devam etme konusunda çok samimi söylüyorum; aramızda hiçbir toplantıda veya görüşmede kongreyi konuşmadık. Şu an tek fokuslandığımız nokta, takımın başarılı sonuçlar alması ve ilk yarıyı mümkünse puan farkını da açarak iyi bir noktada tamamlamak. Kongreye az zaman kaldığının farkındayız ama aramızda konuşması geçmedi. Bizim için çok kritik bir şey değil, zaman var.

Trabzonspor yöneticisi Sertaç Güven, Safa Can Konuksever'e samimi açıklamalar yaptı.

‘Kongre süreci etkilemez’

Seçimle ilgili muhalefetin de çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Sonuç olarak geldiğiniz dönemden çok daha parlak bir kulüp var. Bu seçim konuları camiayı hatta takımı etkiler mi? Aralık’ta olması sizce doğru mu?

Trabzonspor çok büyük bir camia ve ülkemizin en önemli markalarından biri. Buraya taliplerin olması çok doğal. Ama ben Aralık olmuş veya Haziran olmuş fark görmüyorum. Önemli olan sürdürülebilirlik. Oturmuş bir sistem var, yapılması gerekenler belli. Biz devam ederiz, yeni yönetim gelir fark etmez. Trabzonspor’un hedefleri bellidir. Hoca zaten takımın başında. Yönetimler de işini yaptığında, takımı etkileyecek bir konu olarak görmüyorum. Maddi anlamda da geldiğimizden beri oyuncuların maaşları, taksitleri, piyasa borçları zamanında ödeniyor. O konuda Ertuğrul Doğan’ın da büyük katkıları var. Yönetimde herkesin işi belli. İsviçre saati gibi işler takır takır gidiyor.

‘Her Trabzonlu bir gün Başkan olmak ister’

Trabzonspor’a olan sevdanızdan bahsettiniz. Sizin de ileriki yıllarda bir gün Trabzonspor Başkanı olmak gibi bir hedefiniz, hayaliniz var mı?

Trabzonlu olup da Trabzonspor Başkanı olmak istemem diyecek kimse yoktur. Ama biz üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Kulüpte görev aldığım bu kısa dönemde çok mutlu oldum, gururlandım ve onur duydum. İnşallah bunu şampiyonlukla taçlandırırsak, benim için en büyük onur, o olacak. Zaman ne gösterir bilemiyorum ama herkes Trabzonspor’da görev almak ister.

‘Taraftarı dikkate almak zorundasın’

Önemli bir şirketi yönetiyorsunuz, 800-850 çalışanınız var. Sektörel yöneticilik ile bir spor kulübünde yöneticilik yapmak arasındaki farklar nedir?

Benim Trabzonspor’da yöneticilik yapmamın sebebi; tamamen armaya olan sevdam. Trabzonluyum, orada büyüdüm, o atmosferi kokladık. Başkan’ın çok güzel bir cümlesi var; ‘Bir Trabzonlu için en özel makam, Trabzonspor Başkanlığı’dır’ diye. Ben de hakikaten öyle düşünüyorum. Yaptığın tüm özel işler ve başarılarından ziyade, Trabzonspor’da görev almak büyük gurur benim için. Sektörel yöneticilik ile kulüp yöneticiliği arasındaki fark ise kendi şirketlerinde esneksin, daha hızlı hareket edebilirsin, tek başına karar verebilirsin. Kulüpte ise taraftar ve camia faktörü var. Her zaman taraftarın hoşuna gitsin diye iş yapamazsın ancak dikkate almak zorundasın.

‘Abdullah hoca için ‘iyi ki’ diyorum’

Abdullah hoca için neler söylersiniz? Hep zirveyi zorlayan, son 5 yılda ligde en çok puan toplayan teknik adam ve tek eksiği şampiyonluk. Trabzonspor’un da kupa hasreti var. O sene bu sene olabilir mi?

Hedef kesinlikle şampiyonluk. Daha hazırlık aşamasından beri bunu net şekilde söylüyoruz. İyi de gidiyoruz. Hocamızın aramıza katılması çok iyi oldu. Kendini çok başarılı görüyorum, sportif anlamda, yönetsel anlamda, ilişki anlamında... Trabzon kendisini sevdi. Herkes sahip çıktı. O sene bu sene diye çok net hissediyorum. İnşallah şampiyonluk hasretine son vereceğiz.

Avcı’nın yaptıkları ortada. Geçen sezondan beri üstüne koyarak devam ediyor Trabzonspor. “Keşke daha önce yollarımız kesişmiş olsaydı’ diyor musunuz?

Her aksiyonu, o zamanki durumla değerlendirmek lazım. Geçmişteki aksiyonlar da o zamanın şartlarına göre yapıldı. O yüzden keşke diye bir şey aklımda kalmıyor. Ama iyi ki Abdullah hoca aramızda. Şimdi hedefimize doğru gidiyoruz. Eminim güzel olacak. Keşke değil, iyi ki diyorum.

‘İstanbul ekipleri doğal rakipler’

Rakiplerin transferlerine ve saha performanslarına bakınca, şampiyonluk yarışında sizi en çok hangi takım zorlar?

Lig uzun maraton. Şu anda çok hazır görünüp, performansı düşenler olabilir veya tam tersi, şu an aday görünmeyip, toparlayan takımlar olabilir. İstatistikler ortada. İstanbul takımları her zaman iyi rakipler, zirveyi zorluyorlar. Bu sene Hatay gibi, Konya gibi Anadolu takımları var iyi giden. Çoklu ve kıran kırana bir yarış olacaktır. Ben Trabzonspor’u çok şanslı görüyorum şampiyonluk yolunda, ama kimle kapışırız şu anda kestirmek çok zor. Sabırlı davranan, ekibini ayakta tutan, az sakatlık yaşayan önde olacak.

‘Bakasetas’ın hırsını çok seviyorum’

Yönetici değil, taraftar Sertaç Güven’e sormak istiyorum; son dönemde aranıza katılan oyunculardan sizi en çok heyecanlandıran hangisi oldu?

Oyuncularımızın bu sene performansları çok yüksek, hepsi geldiler ve canla başla çalışıyorlar, sahaya da yansıtıyorlar. Ama aralarında öne çıkan yerli oyunculardan Berat’ı örnek gösterebilirim. Bakasetas hakikaten formunda. Uzun yıllardır Trabzonspor’da oynuyor gibi. Onu izlemeyi, tekniğini ve hırsını seviyorum. Aynı şekilde Hamsik çok başka bir seviye. Sportif alan dışında karakteri de çok sağlam. Sohbet etmekten keyif aldığım bir oyuncumuz. Cornelius’un da kalitesi ortada. Neler yapabileceğini gösterdi. Transferlerimiz, yerlerini doldurdu.

‘İç transferde bize güvensinler’

İç transfer konusu çok merak ediliyor, özellikle de Nwakaeme... Uzatmak için seçim mi bekleniyor?

Taraftarlar Nwakaeme için oldukça sabırsız... Transfer konusunda taraftarımızın heyecanını çok iyi anlıyorum ama hocamıza, teknik heyetimize, yönetimimize güvenmelerini rica ediyorum. Zamanı geldiğinde orada doğru aksiyonlar alınacak. Bu konuda bize güvensinler.

Son olarak Fenerbahçe maçıyla ilgili neler söylersiniz?

Trabzonspor için Fenerbahçe derbileri her zaman önemlidir... Fenerbahçe maçlarına her zaman büyük ilgi var. Biletler kısa sürede tükendi. Aramızdaki maçlar son yıllarda hep heyecanlı ve keyifli geçiyor. Ben yine yüksek kalitede bir 90 dakika bekliyorum. İnşallah dostça geçen ve hakem hatalarının olmadığı bir karşılaşma olur. Sonucu etkileyen hakem hataları iki tarafın da moralini bozar çünkü. Umarım kazanan biz oluruz.

Röportaj: Safa Can Konuksever



























