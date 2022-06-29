Trabzonspor ’un şampiyonluk sürecinde yaşananlardan son güne ve önümüzdeki yıllarda hayata geçirmek istedikleri projelere ve hedeflerine kadar her şeyi TSYD Trabzon Şubesi’ne anlatan Trabzonspor’un Finans ve Proje Geliştirme Sorumlu yöneticisi Şemsetdin Hancı, bu sezon her alanda doğru adımlar attıklarını belirterek, "Bundan sonraki yıllar için de şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Bu sezon her alanda doğru adımlar attık. Geçmişteki hataları geçmişte bıraktık. Yönetimimiz başta olmak üzere teknik ekibimiz, kadromuz, taraftarımız, camiamız, basınımız, şehrimizin bütün dinamikleri aynı şekilde hareket etti. Müthiş bir kenetlenme ile yolumuza devam ettik. Sahada kalan bir anlayışla hareket ettik ve yolun sonunda da mutlu tabloyu çizdik. Kimse bizi saha dışına çekemedi. Bundan sonrası için de şampiyonluklar gelecektir. Yeter ki biz içerde dağılmayalım, birlikteliğimizi kaybetmeyelim” dedi.

"Fırtınalardan karaya ulaştık"

Bu sezon kazandıkları şampiyonluğun önümüzdeki sezonlar için başarıda rol oynayacağına vurgu yapan Şemsetdin Hancı, "Bu yıl sahada çok daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Tecrübe edinmiş olarak yol alacağız. Şimdi biz o yolu bir kere geçmiş olduk. O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Camiadaki birliktelik kaybolmadığı sürece bu böyle devam edecek. Bu vesileyle Trabzonspor taraftarının ne kadar fazla olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizim büyüklüğümüz kazandığımız şampiyonlukla ortaya çıkmadı. Biz 40 yıl da şampiyon olmasak büyük bir camiayız" ifadelerini kullandı.

"En büyük hedef ikinci yıldızı takmak"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan’ın Teknik Direktör Abdullah Avcı ile mükemmel bir iletişimle sportif anlamda süreci yönettiklerinin altını da çizen Hancı, “Başkanımız sporun içinden gelen bir isim, biz de onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Asbaşkanımız ise kulübümüzün ihtiyacı olduğu her an yanında ve büyük katkılar sağlıyor. Trabzonspor camiası bunları asla unutmamalı. Şampiyonluk yaşayan bir takım olarak Trabzonspor’un artık bundan sonrası için her anlamda daha rahat olacaktır. Oyuncularımız şampiyonluk tecrübesi yaşadı. O güven ve rahatlık yeni sezonda da mutlaka sahada karşılığını bulacaktır” dedi.

Hancı, UEFA Şampiyonlar Ligi ve yeni sezonda afaki harcamalar yapmadan kulübün kendi gerçekleri ile hareket etme konusunda da özen göstereceğini dile getirerek, “Yeni sezon hem Cumhuriyetimizin hem de TFF’nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için şampiyonluk daha da anlamlı elbette. Biz de aynı anlayış ve yol haritasıyla önümüze bakıp hedefe odaklanacağız. 9. şampiyonluğun ardından 10. şampiyonluk ve 2. yıldızımızı takmak en büyük hedefimiz olacak” şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar Ligi için mücadele vereceğiz ve başaracağız"

Hancı, Şampiyonlar Ligi'ne göre maliyetli yapılanma planlaması yapmadıklarını belirterek, “Bir oyuncuya 100-200 milyon Euro verildiği yerdekilerle rekabet edebilecek, öyle bütçeleri ayırabilecek durumumuz yok. Oraya göre afaki harcamaya girip sonrasında hüsrana dönen takımlarımızı biliyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'ne mevcut kadromuzla yapabileceğimizin en iyisini yapmak adına bütün mücadelemizi vereceğiz ve başaracağız" dedi.

"Tahriklere kapılmadık"

Hiç bir şekilde tahriklere kapılmadıklarını belirten Hancı, "Bu sezon yaptığımız en önemli şeylerden birisi daha önce düşmüş olduğumuz hataların hiçbirisine düşmemek oldu. O günleri oralarda bıraktık. En önemlisi bizi en kolay düşürdükleri pozisyonlara düşmedik, tahriklere kapılmadık. Bizi çekmek istedikleri platformlara gitmedik, o hatalara düşmedik. Şehrin ve camianın bütün dinamikleri inanılmaz derecede bilinçliydi. Taraftarımız en önemli aktörlerden birisiydi, sadece takımına odaklandı ve hiçbir tahrike kapılmadan takımının yanında oldu. Sahada takımımız sadece oyununa odaklandı. Hocamız tabii ki başarıdaki en önemli aktörlerden. Başkan ve asbaşkanımız da hocamızla mükemmel bir iletişim sayesinde süreci başarıyla yürütüyorlar. Ve bütün bu yol haritası kulübümüzün doğru bir yapıda ilerlemesi ile nihayetinde hedefe emin adımlarla ilerledi. Sonuç almak elbette kolay olmadı ancak attığımız doğru adımlar bizi hedefe götüren en önemli etkenler oldu. Öncesinde Sadri Şener başkanımız, sonraki diğer yönetimde bulunan arkadaşlarımız, hepsinde camiaya yakındık. Problemlerin ya da yaşadığımız kırılganlıkların hepsinin neler olduğunu iyi biliyorduk. Biz geldiğimizde zaten belli bir düzen kurulmuştu açıkçası, sistem işliyordu. Hatalardan ders alınmış, ne yapmamız gerektiğini bilen bir camia, taraftar, yönetim, basın, hepsi bir bütün halinde hareket etti. Şahsi ego ve menfaatlerini bir tarafa bıraktığınızda sonuç alınabilir olduğunu görmüş olduk. Biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyduk, mutlu olduk. Taraftar da olsaydım benim için aynıydı. Şampiyon olan takımın yöneticisi olmak tabii ki gurur verici. Yarın çoluğumuza çocuğumuza, ailemize bırakabileceğimiz en güzel miras da bu" şeklinde konuştu.

"Geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz"

Her takımın sezon öncesi daha iyisini yapmak için yola çıktığını belirten Hancı, "19 takımdan 4’ü zaten şampiyonluğa odaklanmış kadrolar kurarak yola çıkıyorlar. Ama finalinde kazanan bir takım oluyor. Kazanmanız için her şeyi kendinize göre doğru yapmanız da doğru sonuç vermeyebiliyor. Kadronuz çok iyi olabilir ancak talihsizlikler, sakatlıklar ve bunların sonucunda da kırılganlıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar futbola dair şeyler. Ancak biz şanslıyız çünkü iyi bir teknik ekibe sahibiz, iyi bir kadromuz var. Biz şu anda doğruları yaptığımıza inanıyoruz. Aynı başarıyı 1-2 hatta 3 yıl üst üste domine edeceğimize inanıyorum. Hatta geçen yıldan daha da rahat şampiyon olabiliriz. Herkes aynı yolda kenetlenmeye devam ederse aynı başarılı sonuçları alacağımıza inanıyorum. Sadece bu yılın özelinde değil gelecek yıllarda da bu işi domine ederiz” sözlerine yer verdi.

"Finansal olarak kulübün geleceği açık"

Hancı, kalıcı proje anlamında çalışmalar içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bizden öncesi bu kulübü buraya sağlıklı ve büyük bir kulüp şeklinde taşımışlarsa biz de görevimizi tamamladığımızda bayrağı devrederken oraya geldiklerinde ‘yarına nasıl uyanacağız?’ şeklinde değil de ‘Allah razı olsun bize bu şekilde bıraktılar’ desinler diye çalışıyoruz. Finansal olarak kulübün geleceğini açık görüyorum. Gerçekten zor bir dönem. Gelirler TL ile, özellikle yayın gelirleri azaldı. Buna karşın sporcu ödemeleri dövizle. Tek avantajımız bankalarla ilgili yapılandırmalarımızın TL ile olması. Onunla ilgili dönemin Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür ediyoruz. Sadece bize değil bütün kulüplere bu imkanı sundu. Bugün kulüpler yaşıyorsa bunda Berat Albayrak’ın yapmış olduğu Kulüpler Birliği Yasası ve Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın çok büyük önemi var."

İHA