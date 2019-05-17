Trabzonspor yöneticileri açılış törenine katıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneğinin yeni binasının açılış törenine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin törende büyük bir coşku ile karşılandığı vurgulanarak, "Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Eriç, Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan Bahadır, dernek yöneticileri ve taraftarlarımız katıldı. Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta’yı ziyaret eden Başkanımız Ağaoğlu’na plaket takdim edildi." denildi.

Ağaoğlu’nun açılış törenindeki konuşmalarına da yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vakfıkebir benim için çok önemli bir yer. Yine bir ramazan günü buradan başkanlık serüvenimi başlatmıştım. Bugün yine bir ramazanda sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum. Bizler bu sezon taraftarlarımızla bütünleşerek çok güzel işler yaptık. İnşallah önümüzdeki sezon da bu birlikteliğimiz katlanarak devam edecek ve başarımıza yansıyacaktır."

Açıklamada, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in de şu görüşlerine yer verildi:

"Ben burada ev sahibi sayılırım, doğduğum ve sokaklarında büyüdüğüm yerde sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Dernek başkanımız Hasan Bahadır ve bordo-mavi sevdamıza gönül vermiş taraftarlarımızla burada sadece bir dernek olarak değil, sosyal sorumluluk projelerinde de çok başarılı işler yapıyor. Daha da fazlasını yapacağına inanıyorum. Biz elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Öte yandan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, açılışın ardından taraftarlarla düzenlenen iftar yemeğine bir araya geldi.