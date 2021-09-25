Trabzonspor yenilgi yüzü görmüyor!

Beşiktaş ’ın takıldığı haftada Konya maçına liderlik için çıkan Trabzonspor, bu sezonki en sıkıntılı 90 dakikalarından birini oynadı. Karşılaşmanın henüz 1. dakikası dolmadan Cornelius ile öne geçen Bordo-Mavililer, 8. dakikada Vitor Hugo atılınca neredeyse maçın tamamında 11’e 10 mücadele etti. İkinci yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Trabzonspor, Konyaspor’un kendi kalesine attığı golle skoru 2-2’ye getirdi, sonrasında her iki kalede yaşanan pozisyonlardan sonuç çıkmayınca maç eşitlikle bitti.

18 maçtır kaybetmiyor

Namağlup unvanını koruyan Trabzonspor, geçen sezondan bu yana ligde 18 maçtır kaybetmiyor. Deplasmanda ise kulüp rekoru kırıldı. Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Fırtına, 21 maçlık seriye ulaşıp, tarih yazdı. Bir diğer önemli nokta ise; Karadeniz ekibinin geriye düştüğü maçları bir şekilde geri çevirmesi... Geçen sezon geriden gelip Beşiktaş ve Rize’yi mağlup eden Trabzonspor; Antalya, Göztepe ve Kayseri karşılaşmalarından puan çıkartmıştı.

3 yenilginin 2’si derbi

Bu sezon ise Galatasaray derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen skoru 2-2’ye getiren Bordo-Mavililer, 10 kişi oynadığı Konyaspor önünde 2-1’den maçı çevirip, zorlu deplasmandan beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay kaybetmeyen bir takım haline dönüşen Bordo-Mavililer, tecrübeli hoca ile çıktığı toplam 38 lig maçında sadece 3 kez mağlubiyet gördü. Bu maçlar geçen sezonki Galatasaray (0-2), Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor (1-3) karşılaşmalarıydı.

Safa Can Konuksever