Ligde 50 gol atıp kalesinde 37 gol gören bordo-mavili takımda 11 gol ve 5 asist ile skora en çok katkı sağlayan isim Caleb Ekuban, en istikrarlı oyuncu 3 bin 420 dakika ile kaleci Uğurcan, en fazla kart gören 7 sarı ve 1 kırmızı kart ile Vitor Hugo oldu. Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon kalesinde 37 gol gören Galatasaray’ın ardından 36 golle en az gol yiyen 2'nci takım olurken, sezonu 7 yenilgi ile tamamlayarak Demir Grup Sivasspor ile birlikte en az mağlubiyet alan takım konumunda yer aldı.

EN CENTİLMEN İKİNCİ TAKIM

Trabzonspor gördüğü kart bakımından da ligin enlerinden oldu. 7’si kırmızı toplam 71 kart ile en az kart gören 2'nci takım olan bordo-mavililer, sezonu 68 kartla tamamlayan Medipol Başakşehir’in ardından en centilmen 2'nci takım oldu.

EN AZ OYUNCU DEĞİŞTİREN İKİNCİ TAKIM

Bu arada tamamlanan sezonda dar bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, ligde en az oyuncu değişikliğine giden 2'nci takım oldu. Bordo-mavililer, 40 maçlık periyotta 136 oyuncu değişikliğine giderken, toplamda 129 oyuncu değiştiren Kasımpaşa bu alanda ilk sırada yer aldı.

EN İSTİKRARLISI UĞURCAN

Ligde bu sezon en çok sahada kalan oyunculardan biri de Trabzonspor’dan kaleci Uğurcan Çakır oldu. 38 karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 3 bin 433 dakika süre alan İttifak Holding Konyasporlu Skubic’in ardından Gaziantep FK’dan kaleci Günay ile birlikte 3 bin 420 dakika ile ligde bu sezon en çok sahada kalan isim oldu. (DHA)