Şampiyonluğun ardından kent meydanında 100 binden fazla kişinin katıldığı kutlamaların benzeri bugün İstanbul’da yapılacak... Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kururuşları ile Gurbetçi Gençler’in organize ettiği kutlama, Yenikapı etkinlik alanında saat 15.00’te başlayacak. Organizasyonda sanatçılar konser verecek, hava karardıktan sonra ise lazer, meşale ve havai fişek gösteleri olacak. Dünya medyasının günlerce konuştuğu ve videolarını paylaştığı Trabzon’daki tekno partinin mimarı Aslan Kar da sahnede taraftarları coşturacak. Yenikapı’daki karnavala onbinlerce taraftarın katılması beklenirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun da kısa süreliğine organizasyonda yer alacağı ve kutlamalara eşlik edeceği öğrenildi. Kutlamalarla ilgili hazırlıklar son sürat devam ederken, Bordo-Mavili kulübün yetkililerinin de her türlü desteği verdikleri belirtildi.



