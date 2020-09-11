Trabzonspor yeni sezona şokla başlıyor!

Beklenen stoper takviyelerini henüz gerçekleştiremeyen, orta saha transferinde de geç kalan Trabzonspor esas darbeyi sakatlardan yedi. Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle lig sezonunu açacak Fırtına’da, yeni transfer Trondsen’in çapraz bağları kaptı. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan Norveçli orta saha, devreyi kapattı. Sahalara dönemsi 4-6 ay zaman alacak. Sakatlık yaşayan bir diğer yeni transfer Marlon’un durumu ise ciddi değil fakat adalesinde gerilme olan Brezilyalı sol bek Beşiktaş maçını kesin kaçıracak. Çaykur Rizespor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Pereira’nın da oynaması imkansız gözüküyor. Kısacası Trabzonspor, 2 bek oyuncusundan yoksun lige başlayacak. Stoperde de büyük sıkıntı sürüyor.