Trabzonspor yeni seri peşinde

Bordo-Mavililer, Fenerbahçe karşısında aldığı tek gollü mağlubiyetle sadece bir maç kaybetmedi, aynı zamanda mevcut serileri de sona erdi. Sarı-Lacivertliler'le oynanacak dev maç öncesinde Abdullah Avcı'yla yalnızca 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, son 7 maçından da üst üste galip ayrılarak zirve yarışına girmişti.

Avcı mesajı vermişti

Üstelik Trabzonspor bu 7 karşılaşmanın son 4'ünde gol dahi yememişti. Ancak Kanarya, Bordo-Mavililer'in bu iki serisini de sona erdirdi, aynı zamanda rakibine 2021'deki ilk yenilgisini tattırdı. Bir anda zirveyle arasındaki puan farkı 9'a çıkan Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı da maçın ardından, "Biz yolumuza hemen hazırlanarak, perşembe günü kazanma alışkanlığını yeniden yakalayarak devam etmek istiyoruz" demişti.

İştahı açılıyor!

Avcı'nın bu sözleriyle Karadeniz devi yeni seriye imza atmak adına yeni bir sayfa açacak. Bu sezon hedefi ilk 4 içerisinde sezonu tamamlamak olan Trabzonspor, önündeki Kasımpaşa, Alanya, Erzurum, Ankaragücü ve Sivas'tan oluşan 5 maçlık periyotta puan kaybı yaşamamayı amaçlıyor. İlk etapta hedefi 5 haftalık oluşturan Avcı kazanma alışkanlığı elde edilmesinin ardından yeniden maç maç düşünecek. Bu periyotta direkt rakiplerinin puan kaybetme olasılığı da Karadeniz ekibinin iştahını açıyor.