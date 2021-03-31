Fırtına'nın sezon başında Brezilya ekibi Palmeiras'tan 3.4 milyon Euro karşılığında bonservisinin yüzde 75'ini aldığı Vitor Hugo da Avrupa ekiplerini peşine taktı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi biliniyordu. Çizme ekibi, menacerler vasıtasıyla Sambacı'nın durumunu sordu.

Avcı da kalmasından yana

Trabzonspor, tecrübeli savunmacıyı satmayı düşünmediklerini belirtirken, Lazio cephesinden 5 milyon Euro'luk öneri geldi. Ancak Bordo-Mavili yönetim, sözlü olarak getirilen bu teklifi çok düşük buldu. Abdullah Avcı da Edgar ve Hugo ikilisinden çok memnun olduğunu, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda iki oyuncunun da takımda kalması gerektiğini yönetime bildirdi.