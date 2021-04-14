Egemen Korkmaz-Giray ikilisinden bu yana stoperde bir türlü ideal tandemi kuramayan Trabzonspor, yaklaşık 10 yıl sonra rahat bir nefes aldı. Vitor Hugo ile Edgar Ie sergiledikleri performansla sezona damga vururken, Bordo-Mavili taraftarların da adeta sevgilisi oldular. Ligin en iyi stoper ikilisi olarak gösterilen Hugo ve Edgar, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle İtalyan ve Fransız takımlarının, Trabzonspor’un savunmacılarına büyük ilgisi var. Bazı ekiplerin direkt Trabzonspor’la temas kurduğu, bir kısmının ise menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetim ise Vitor Hugo ile Edgar Ie’yi isteyenlere net bir cevap verdi: “İkisini de satmıyoruz. Ne şimdi ne de sezon sonu teklif getirmeyin”

Menajerleriyle konuşuldu

Her iki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçen Bordo-Mavili kulübün kurmayları, Edgar ve Hugo’dan çok memnun olduklarını söylerken; teknik direktör Abdullah Avcı’nın da kesinlikle bu ikilinin bozulmasını istemediği belirtildi. Yusuf Yazıcı’nın transferinde takasta kadroya katılan Edgar’ın 2022’ye kadar kontratı bulunurken, bonservis maliyeti 3.2 milyon Euro olan Vitor Hugo’nun ise sözleşmesi 2024’te bitecek.

En az gol yiyen takım yaptılar

Abdullah Avcı’nın gelişi sonrası Trabzonspor savunma anlamında ciddi şekilde toparlanırken, bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimler ise tartışmasız Vitor Hugo ile Edgar Ie... Avcı’nın takımdaki vazgeçilmezi olan bu ikili, kaleci Uğurcan’la da müthiş uyum yakaladı. Bordo-Mavililer, çıktığı 33 maçta toplam 31 gol yerken, bu alanda Galatasaray’la (31) birlikte ligin en başarılı takımı konumunda bulunuyor. 26 yaşındaki Edgar 32 lig maçında forma giydi, Vitor Hugo ise 25 karşılaşmada oynadı.

Safa Can Konuksever