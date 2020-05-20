Trabzonspor vites yükseltti

Ligin devamı için hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Bordo Mavililer hafta sonunu izinli geçirmişti. Önceki gün tek antrenman yapan Fırtına dün yine vites yükseltti. Sabah idmanı öncesinde futbolcular bayrağımızla birlikte fotoğraf çektirerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Daha sonra dayanıklılık esaslı idman yapıldı.

Sürekli moral veriyor

Günün ikinci antrenmanı ise 17.00'de başladı. Fırtına bu idmanda da kuvvet ve taktik çalıştı. Öğrencilerinin çalışma azminden memnun olan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de sık sık oyuncularına moral vermesi dikkatlerden kaçmadı.