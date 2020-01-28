Trabzonspor vites yükseltti

Fırtına'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor. Dünkü idmanda tempoyu artıran Bordo-Mavililer, ilk bölümde pas, hız ve şut çalıştı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

28 Ocak 2020, Salı 06:01 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor vites yükseltti

Yeni Malatya maçının ertelenmesinin ardından ara vermeden cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da tempo artıyor... Dün sabah saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdüren Karadeniz devi vites yükseltti. Isınma hareketleri ve pas organizasyonları ile başlayan antrenman hız ve şut çalışmaları ile devam etti. Tempolu geçen idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı. Antrenman karşılaşmasında oyuncuların hırslı ve istekli tavırları teknik heyeti memnun etti. Antrenmana uzun süredir sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz katılmadı.

Kıran kırana geçen idman maçının ardından kazanan ekip galibiyet pozu verdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...