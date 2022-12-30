Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olurken Edin Visca'yı da kaybetti. Yıldız oyuncunun durumunun netleşmesi sonrası Bordo-Mavililer, iki ismin transferi için düğmeye bastı.

Yıldızlar yine hayal kırıklığı

Sezon başından beri bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Djaniny ile Yusuf Yazıcı, Karagümrük karşısında da sınıfta kaldı. Abdullah Avcı’nın kurtarıcı olarak oyuna aldığı ikili, hücumda hiç varlık gösteremedi. Sezonun devre arasında bu iki oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kiralık alınan Yusuf’un, Lille’e geri gönderilmesi planlanıyor. Arap Yarımadası’nda ciddi piyasası olan Djaniny için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Aynı şekilde Denswil’in kontratından da çıkılmaya çalışılacak.

Visca, Mart'tan önce zor

Karagümrük maçında sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca, yine uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olan Bosnalı yıldızın Mart ayından önce maça çıkması zor görünüyor.

Edin Visca'nın şanssızlığı sürüyor... Ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında sol kolu kırılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu kez omzundan sakatlandı. Karagümrük maçında ikinci yarının henüz başında bir pozisyonda yerde kalan ve ters düşen Visca’nın, köprücük kemiğinde kırık meydana geldiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcu, dün İstanbul’da ameliyat oldu. Visca’nın takımla idmanlara çıkması yaklaşık 2.5 ayı bulacak. Tecrübeli ismin, Mart ayından önce maçta oynaması zor gözüküyor. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle morali bir hayli bozulan Visca’ya, hocası Abdullah Avcı ve takım arkadaşları moral vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir’den transfer edilen Visca, yarım dönemde gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Yerine oyuncu bakılıyor

Sezonun ilk bölümünde sağ kanat problemi yaşayan Trabzonspor’da, Visca dönünce rahat bir nefes alınmıştı. Ancak Bosnalı futbolcunun yeniden sakatlanması, planları değiştirdi. Bordo-Mavililer’in ara transfer döneminde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek.

Yabancı olarak akla gelen isim, daha önce de ciddi şekilde gündemde olan Masouras. 28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos’la 1yıl kontratı kaldı.

Yerli piyasasında ise Trabzonspor’un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek. Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak.