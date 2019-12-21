Trabzonspor Veysel Sönmezsoy transferini bitirdi

Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından altyapıya yönelen Karadeniz devinde transfer politikası da değişmişti. Bordo-Mavilililer artık sadece A takıma değil, altyapıya da takviye yapıyor. Bu doğrultuda Fırtına’nın oyuncu izleme ekibi, altyaş gruplarının maçlarını düzenli olarak takip ediyor.

Bu doğrultuda hedefteki ilk isim, Şanlıurfaspor’un 16 yaşındaki oyuncusu Veysel Sönmezsoy. Altay’ın hocası Ali Tandoğan da genç orta sahanın, Trabzon yolunda olduğunu açıkladı.

Şanlıurfaspor'dan öğrencisi olan Veysel'e övgüler yağdıran Tandoğan, transferden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

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