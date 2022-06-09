EURO 2020'de geçirdiği kalp krizi sonrasında futbol hayatı bitme noktasına gelen ve Inter'le sözleşmesini fesheden Christian Eriksen, 31 Ocak'ta Brentford'la anlaşarak sahalara geri dönmüştü.

Premier Lig ekibinde 11 maça çıkan ve gösterdiği performansla eski günlerini anımsatan Danimarkalı yıldıza, 40 yıl sonra Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ve Süper Lig'e yeni çıkan İstanbulspor talip oldu. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak olan ve güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki maestroya teklifte bulundu.

SPURS İLE MANU DA TALİP

Sözleşmesi ay sonunda biten Eriksen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada; yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini dile getirmişti. Bu bağlamda harekete geçen Karadeniz ekibi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un yanı sıra, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un da Eriksen'e teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Danimarkalı 10 numarayı eski kulübü Tottenham'ın ardından İngilizlerin bir başka devi Manchester United da istiyor. Fırtına'nın işi kolay olmasa da şartları sonuna kadar zorlayacak.

İSTANBULSPOR 1997'DE EFSANE BİR KADRO KURMUŞTU

1997-98 sezonunda İstanbulspor'un efsane kadrosunda Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, Oğuz Çetin gibi isimler yer alırken Sarı-Siyahlıların yine ses getirecek bir kadro kurmak istediği belirtildi.

Kaynak: Akşam







