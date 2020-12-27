Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle Medical Park Stadyumu'nda bazı alışkanlıklar yapılmadı. Maç önü ısınmada statta çalınan müzikler bu kez açılmadı. Karşılaşma öncesinde Akyazı'da sessizlik hakimdi.

Türk futbolunun ve Trabzonspor 'un efsane ismi Özkan Sümer geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Bu vefat futbol camiasını yasa boğarken, dün Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması öncesinde Özkan Sümer'in mezarına ziyaretçi akını gerçekleşti. Efsane ismin vefat gününde Hatay maçı olması nedeniyle takımla beraber deplasmanda olan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, Trabzon'a döner dönmez soluğu Sümer'in mezarı başında aldı. Ağaoğlu, Sümer’in mezarına çiçek bıraktı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

82-83'te Galatasaray'da...

Daha sonra ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Levent Şahin, 1982-1983 sezonunda Sarı-Kırmızılılar'ı çalıştıran efsane ismi mezarı başında andı. Albayrak bu anları, "Değerli futbol insanı Özkan Sümer’in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile birlikte ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle paylaştı.

Yusuf sözünü tuttu

Trabzonspor altyapısında yetişen ve Fransız ekibi Lille'de bizleri gururlandıran Yusuf Yazıcı da 'dedem' diye hitap ettiği Özkan Sümer için Türkiye'ye geldi. Veda mesajında imzalı formasını kendisine veremediği için çok üzgün olduğunu belirten Milli oyuncu sözünü tuttu ve formasını mezarı başına bıraktı. Yusuf bu ziyaretin ardından duygusal anlar yaşadı.