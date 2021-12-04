Süper Lig 'in 15. haftasında Adana Demirspor'u Akyazı'da konuk eden Trabzonspor , fire vermeden yoluna devam etti. Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Karadeniz devi, 39 puana yükseldi, en yakın rakipleri Konyaspor ve Hatayspor’la olan puan farkını maç fazlasıyla 13’e yükseltti.

27 maçtır kaybetmiyor!

Namağlup unvanını koruyan ve 27 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, 1995/96 sezonundan bu yana tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de yakaladı. Bordo Mavililerin tarihindeki en uzun yenilmezlik periyodu ise 1978-79 (29 maç) sezonundaydı.

Abdullah Avcı rekor kırdı

Bu galibiyet Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için de bir hayli önemliydi. Avcı'nın hem geçen sezon hem de Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde 7 maçlık galibiyet serileri bulunuyordu. Akyazı'da Adana Demirspor karşısında alınan 3 puan sonrası, Avcı ilk kez 8’de 8 yaptı. Trabzonspor’un en son üst üste 8 lig karşılaşmasını kazandığı sezon, 2003-2004 idi.







