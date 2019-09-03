Bordo-mavililer, 2018-19 sezonun başında göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ezeli rakipleri ile oynadığı karşılaşmalarda üstünlük sağladı. Trabzonspor, 2018-19 sezonunda Galatasaray’ı ilk maçta 4-0 mağlup edip, ikinci yarıdaki karşılaşmada 3-1 mağlup olurken, Fenerbahçe karşısında ilk maçta 2-1 kazanıp, sezonun ikinci yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, aynı sezonda Beşiktaş ile ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 2-2 beraberlikle tamamlarken, ligin ikinci yarısında evinde oynadığı mücadeleden ise 2-1 galip ayrıldı. Karamanlı Trabzonspor, 2019-20 sezonunda da ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2018-19 sezonundan bugüne Karaman yönetiminde ezeli rakipleri ile oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alırken, söz konusu karşılaşmalarda hanesine 12 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE’YE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, ayrıca bu üç rakibi içerisinde son dönemde Fenerbahçe’ye karşısında elde ettiği yenilmezlik serisiyle de dikkat çekiyor. Deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı sarı-lacivertli rakibi ile dün de dış sahada berabere kalarak bu seriyi bozamayan bordo-mavililer, aynı zamanda rakibine 6 maçtır da mağlup olmuyor. Fenerbahçe karşısında son mağlubiyetini 26 Aralık 2016 tarihinde oynanan karşılaşmada alan Trabzonspor, sonraki 6 maçta 5 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.

LİGDE DE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bordo-mavililer, ligde de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Ligde son yenilgisini 17 Şubat 2019’da Alanyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki çıktığı 15 lig müsabakasında 5 beraberlik ve 10 galibiyet alarak önemli bir başarı elde etti. Bordo-mavililer, bu serisiyle şuanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibi konumunda bulunuyor.

YEREL GAZETELERDEN ‘KADIKÖY’DE BÜYÜ VAR’ YORUMU

Yerel gazeteler, Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında deplasmandaki 22 yıllık galibiyet özlemine son veremeyen Trabzonspor için, “Kadıköy’de büyü var” yorumunu yaptı.

Karadeniz gazetesi; “Buna inandık artık. Kadıköy’de büyü var”, “22 yıllık galibiyet özlemi 23’e çıktı. Trabzonspor İstanbul’da Fenerbahçe ile yine berabere kaldı”, Sonnokta gazetesi; “İyi ki varsın Uğurcan’ım, evladım”, “Trabzonspor’un genç file bekçisi kalesinde devleşti, Fener’e geçit vermedi”, Günebakış gazetesi; “Trabzonspor’un başı dik”, “Kadıköy’de 22 yıllık hasreti bitiremesek de 90 dakika savaşan bordo-mavililer alkış aldı”, Ekspres gazetesi; “O gün bugün olmadı!”, “Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 23 yıla çıkardı”, Taka gazetesi; “Kadıköy panteri”, “Uğurcan Çakır’ın devleştiği derbide Trabzonspor Fenerbahçe ile puanları paylaştı” ifadelerini kullandı.

TAKIMA 4 GÜN İZİN

Bu arada Avrupa Kupaları ve Lig’de peş peşe oynadığı maçların ardından yoğun fikstürü geride bırakan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada dinlenecek. Fenerbahçe maçının ardından 4 gün izin verilen bordo-mavililer, Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

DHA