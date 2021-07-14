Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda Riva kampını oldukça verimli geçiren Trabzonspor , 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak. Öğrencilerinin son durumunu görecek olan Avcı'nın birçok futbolcusuna şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kampın yıldızı Nwakaeme

Bordo-Mavililer'in Riva kampı tüm hızıyla devam ederken, Anthony Nwakaeme'nin performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldız, Abdullah Avcı'yla görüşmesi sonrasında oyununu yeniden zirveye çıkardı. Çift kale maçlarda gol ve asistleriyle yıldızlaşan 32 yaşındaki futbolcunun bu performansı teknik ekibi oldukça memnun ediyor.

Djaniny rüzgarı

Trabzonspor 'da Sharjah kulübünün 5 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu Djaniny Semedo, idman performansıyla takımın en formda oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Arap kulübünün istekli tavrına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yaptığı görüşmede oyuncusunun kalmasını talep etmişti. Trabzonspor, Arap kulübünün teklifi artarsa yeniden bu konuyu gündeme alacak. Ekuban cephesinde ise menajerinin diğer takımlarla görüşmeleri sürüyor.