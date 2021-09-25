Trabzonspor için Konya maçının bir kahramanı vardı, o da tartışmasız Uğurcan Çakır’dı... Kalesine gelen 10 şutun 8’inde gole izin vermeyen yıldız file bekçisi, kariyerinde en çok kurtarış yaptığı ikinci maçını oynadı. Serdar Gürler’in direkten dönen topu öncesinde topa parmaklarıyla müdahale eden Uğurcan, son bölümlerde ise çizgi üstünde müthiş bir refleksle iki mutlak golü çıkardı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörünün de övgüyle bahsettiği Milli eldiven, soyunma odasında da kahraman gibi karşılandı. Takım arkadaşlarının performansından dolayı kutladığı Uğurcan, adeta eski günlerine dönüş yaptı.

Avrupa’nın dikkatini çekti

A Milli Takımımız’ın tamamı için sıkıntılı geçen Avrupa Şampiyonası’nın ardından çabuk toparlanan Uğurcan, Avrupalı futbolseverlerin de bir kez daha dikkatini çekti. Yayıncı kuruluşun sosyal medyadan paylaştığı Uğurcan’ın kurtarışlarını içeren videoya, İngiliz, İspanyol ve Fransız taraftarlar yorumlar yaptı.