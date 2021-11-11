



Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çalımbay, "12 hafta itibariyle geldiğimiz nokta tatmin edici değil. Avrupa Kupaları'nda oynamış olmamız sorun yaşatıyor. Ama bir galibiyet serisi alırsak, istediğimiz noktaya geliriz. En çok berabere kalan takımız. Kötü oynamıyoruz. Geçen sezon da böyle başlamıştık. Düzelteceğiz. İki sezon arka arkaya Avrupa Kupaları'na giden bir takımız. Bence başarılıyız. Panik yapmadan ilerlemeliyiz. Bu anlamda taraftarın, kulübün tüm unsurlarının desteği çok önemli. Bu desteği görüyoruz. Biz toparlanıp, ligin sonunu çok iyi biçimde getiririz" dedi.

SEYİRCİ ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Tecrübeli teknik adam, "Bundan sonra taraftar olacak. Büyük takımlar 30 bin, 40 bin kişiye oynuyor. Bu da tabii ki işi zorlaştırıyor. Pandemiden dolayı büyük takımların seyircisiz oynaması bizim için avantajdı. Giresunspor maçını 1000 kişiye oynadık. Hâkem iyi maç yönetmedi. Ama bunlar var. Büyük takımlar bile büyük düşüşler yaşıyor" ifadelerini kullandı.

UĞUR ÇİFTÇİ A MİLLİ TAKIM'I HAKEDİYOR, TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELDİ

Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi A Milli takıma çağrılmayı hakediyor. 2 senedir Avrupa kupalarında iyi oynadık. 25 maç yenilmezlik serisi elde ettik. Bunda da defansımızın başarısı büyük. Uğur bu maçların büyük bölümünde oynadı. Başarıda büyük payı var. Avrupa ve Türkiye'de bu kadar başarılı olmuş bir takımdan milli takıma bir oyuncunun alınmaması doğru değil. Üstelik A Milli Takımı'ın sol beke ihtiyacı var. Ligin en çok maç yapan oyuncularından bir tanesi Uğur Çiftçi. Gol pasları ve golleri var. Milli takıma alınması gerekiyordu. Sezon başında Trabzonspor 'dan teklif gelmişti. Devre arası için de bir teklif olabilir. Elimizdeki duruma bakacağız. Yöneticilerimizin vereceği bir karar. Eğer Trabzonspor'a giderse Uğur, alternatifini bulmak zorundayız" dedi. (Ajansspor)



