8 Nisan 2018’de Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi göreve geldikten sonra hem ekonomik hem de sportif anlamda ayağa kalkan Trabzonspor, önceki gün UEFA’dan gelen haberle şok yaşadı. Ligde son 8 haftaya lider giren ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Bordo-Mavililer, UEFA’dan 1 yıl men cezası aldı. Bu haber moralleri ciddi şekilde bozarken, merak edilen konu ise son 2 yılda çok iyi yönetilen hatta parmakla gösterilecek kulüplerin başında gelen Trabzonspor’un nasıl ceza aldığı...

Tutarsızlık var iddiası

2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor’un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için cezaya çarptırıldığı açıklandı. Söz konusu döneme ait bilançoları inceleyen UEFA’nın Kulüp Mali Denetim Organı’nın rakamlarda tutarsızlık bulduğu yani rayiç değere uygun görmediği iddia edildi. UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre Fırtına, 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda gidemeyecek.





Tüm kriterlere uyulmuştu

Trabzonspor Yönetimi’ni esas şok eden nokta ise kararın 2019 yılıyla ilgili olması. Çünkü söz konusu dönem, Trabzonspor’un adeta altın senesi. 2019’da 23 milyon TL kâr açıklayan Fırtına’nın hiçbir kulübe, oyuncuya ve menacere borcu olmadığı gibi, FIFA’da tek bir dosyası yok. Üstelik 2019 senesinde Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro), Kucka (4.5 milyon Euro) ve Burak Yılmaz’ın (8.5 milyon TL) satışlarından kulüp ciddi transfer geliri elde etti. Aynı zamanda TFF’nin tüm mali kriterlerine uyum gösterilirken, denk bütçe konusunda da açık verilmedi.

Avukat ordusu devrede

..Ve bu ortamda herkesin aklındaki soru aynı: Peki Trabzonspor nasıl ceza aldı? 2019 yılına ait mali tablolarda yanlış değerlendirme yapıldığını düşünen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, cezanın Spor Tahkim Mahkemesi’nden (CAS) döneceğine emin. Bordo-Mavililer kurallar gereği 10 gün içinde CAS’a başvurusunu yapacak. Bununla ilgili sadece kulübün avukatları değil, İsviçre’de daha önce çalışılan ünlü bir hukuk bürosu da devrede.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL







