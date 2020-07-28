Trabzonspor Türkiye Kupası finaline nasıl geldi?

Şampiyonluğa ulaşamamasına karşın ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayarak son 9 sezonun en başarılı performansını gösteren bordo-mavililer, Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil oldu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 22 gol atan bordo-mavili ekip, kalesinde 7 gol gördü.

Kupa yolu

Organizasyonun 5. turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile eşleşen Karadeniz ekibi, deplasmanda 2-1, sahasında da 4-1’lik galibiyetlerle tur atladı.

Son 16 turunda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile tur mücadelesine çıkan Trabzonspor, ilk maçta sahasında rakibini 2-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın normal süresi ise ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Penaltı atışları sonucu bordo-mavililer, turu geçen taraf oldu.

Karadeniz ekibi, çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlanmadı. Bordo-mavililer sahasında 5-0, deplasmanda 4-1’lik galibiyetlerle bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, yarı finalde de Fenerbahçe’yi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenerek finale adını yazdırdı.

En golcüsü Sörloth

Süper Ligi 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, takımının Türkiye Kupası’nda da en golcü oyuncusu oldu.

Sörloth, kupada forma giydiği 6 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Norveçli oyuncuyu, devre arasında takımdan ayrılan Sturridge 3, Nwakaeme, Novak ve Guilherme de ikişer golle takip etti.