Trabzonspor, Trauco transferini bitiriyor!

Trabzonspor 'da yeni sezon öncesi sol bek transferi adına çalışmalar tam gaz sürüyor. Trabzonspor, Caleb Ekuban için Saint-Etienne ile görüşürken sol bek transferi bir kez daha gündeme geldi ve Trabzonspor, bu doğrultuda listesinde yer alan Miguel Trauco'nun transferi adına önemli aşama kaydetti.

Peru basınından Futbolero'nun haberine göre Trabzonspor, hem Saint-Etienne hem de Trauco için cazip bir teklif sundu. Trauco'nun bonservisini almak isteyen Trabzonspor, oyuncuya da kazançlı bir sözleşme teklif etti.

Saint-Etienne'den yıllık 850 bin Euro civarında kazandığı belirtilen Trauco için Trabzonspor'un 1 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret önerdiği belirtiliyor. Söz konusu teklifin Trauco için reddedilemeyecek cinsten olduğu ifade edilmekte.