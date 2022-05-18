Trabzonspor transferde yine hamlelere erken başladı!

Sezonun ortasında en yakın rakiplerine attığı farkla, sonuna doğru garantilediği şampiyonlukla ve zafer kutlamalarıyla sükse yaratan Trabzonspor 'un bu başarısındaki en büyük pay aslında sezon başında saklıydı...

Hamsik şampiyona, Kouassi devre öncesinde geldi!

Marek Hamsik'i o kadar talibi olmasına rağmen Avrupa Şampiyonası öncesinde ikna eden ve imzayı attıran Bordo-Mavililer, Bruno Peres, Andreas Cornelius ve Gervinho gibi tecrübeli starları da kadrosuna katarak 'O sene bu sene' mesajını verdi. Üstelik Fırtına bir de Dorukhan Toköz'ü adeta Beşiktaş 'ın elinden kaptı, Avrupa öncesine yıldız oyuncuyu ikna etti. Devre arasında da Edin Visca transferi şampiyonluğun ne kadar istendiğinin göstergesiydi. Hatta daha devre arası transfer dönemi açılmadan Kouassi hamlesi de resmileşmişti.

En az 6 transfer...

İşte başarının büyük paydaşlarından biri de planı erken yapmak, rakiplerinden önce davranmak, transferleri kampa yetiştirmekte saklıydı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları yeni sezona da benzer bir mantaliteyle girecek gibi duruyor. Avrupa'da başarı, ligde ambargo isteyen Karadeniz devinde henüz sezon bitmeden yeni dönem için transfer görüşmelerinin başladığı ve birden fazla isimle de ciddi mesafe katedildiği gelen haberler arasında. Trabzonspor'un transfer listesinde özellikle stoper, sağ bek, sol bek, olursa iki kanat ve bir forvet olduğu da biliniyor.

Atalay Özçelikli