Trabzonspor, transferde Fode Koita ve Bruno Peres ile anlaştı

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı. Göztepe maçından sonra takıma 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Transferin büyük bir kısmını kamp öncesine yetiştirmek isteyen bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita ve İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Koita'yı genel bir sağlık taramasından geçirecek olan bordo mavili ekip, Peres ile birlikte ilk iki transferini resmiyete kavuşturacak.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)







