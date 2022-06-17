Trabzonspor transfer şova başladı!

Süper Lig 'de gelecek sezon hem unutulmaz lig şampiyonluğunu unvanını korumak hem de Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak başarılı sonuçlara imza atmak isteyen Trabzonspor , transferde ilk bombalarını dün patlattı. Bordo-Mavililer’de dün ilk olarak, 4 futbolcu için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

4'er yıllık anlaşma…

Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'da harika bir sezonu geride bırakan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra bonservisleri elinde olan Jens Stryger Larsen ile geçen sezon kiralık olarak takımda oynayan Stefano Denswil'in de transferlerinde mutlu sona ulaştı. Kasımpaşa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu Doğucan ve 2025'e kadar kontratı bulunan sol bek Eren ile 4'er yıl üzerinden anlaşılması bekleniyor.

Türkiye'ye ayak bastı…

Bologna'dan kiralık olarak 2021-22 sezonunda Trabzonspor forması giyen Denswil’le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada Denswill'e; 2022-23 için 1.2 milyon Euro artı 900 bin Euro imza ücreti, 2023-24 ve 2024-25 sezonları için 1.2 milyon Euro artı 950 bin Euro imza parası, uzatma opsiyonunun kullanılması halinde de 2025-26 için 1.2 milyon Euro yıllık ve 400 bin Euro imza parası verileceği belirtildi. Son olarak Udinese'de oynayan ve dün Türkiye'ye ayak basarak Eren ve Doğucan’la birlikte İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçirilen Jens Stryger Larsen'le ise 3 yıllık sözleşme yapılacağı konuşuluyor.

Denswil’den mesaj var

Stefano Denswil'le 3+1 yıllık anlaşmanın yapılmasının ardından Trabzonspor'un Twitter hesabından esprili bir video yayınlandı. Denswil'in konuşmasına Karadeniz şivesiyle Türkçe bir dublaj yapıldı. 'Yerli futbolcu transferinde Denswil’den size bir mesaj var' başlığıyla verilen videoda Hollandalı futbolcunun ağzından, "Bir şeyler duydum uşaklar. Denswil'le sözleşme görüşmeleri sürüyor diye. Yoo etmiyor. Bugünden itibaren bitirdik, 3+1'i de imzaladık. Fındığa bile yetişiyorum. Siz önümüzdeki seneye hazır olun. Seviyorum sizi" ifadeleri kullanıldı.

MİNİ YORUM

Larsen sağlam savunmacı (Gaetano Macciaro)

Udinese'de son yıllarda iyi bir performans gösterdi. Sözleşmesinin yenilenmemesine rağmen işini en iyi şekilde yaptı. Çok harika bir tekniğe sahip olmasa da, İtalya Ligi'nde orta sıra takımı için iyi performanslar gösterdi. Hücumda zaman zaman iyi çıkışlarıyla dikkat çekti. Bence onun oyununun en güçlü tarafı, sağlam savunması. Defansta her iki bek pozisyonunda ya da kanat olarak oynayabiliyor. 3-5-2 oynarsanız, orta alanın kanatlarında yer alabiliyor. Udinese her zaman Larsen'le sözleşmesini uzatmak istedi. Bunu da kamuoyunun önünde belirtti. Ancak tam anlaşılamayan bir şekilde taraflar arasında tansiyon yükseldi. Sonuçta anlaşamadılar ve Larsen, Trabzon'a gidiyor. Süper Lig'de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Kulübün Avrupa'da oynayacak olmasının da onun kararında etkili olduğunu düşünüyorum.

Doğucan üstüne koyar (Tunç Kayacı)

Kasımpaşa’nın orta alandaki genç yıldızı tam bir işçi. Bu sezon İstanbul ekibi özellikle Sami Uğurlu ile yeni bir formatla mücadele etti. Tabii ki bu formatın başarısında genelde ofansif isimler ön plana çıktı. Herkes Umut Bozok ve Muleka gibi golcülerden bahsetti. Ancak başarı öykülerinin görünmeyen kahramanları da vardır. Özellikle teknik adamlar için bu tür oyuncular çok gözdedir. Bana göre Doğucan da Sami Uğurlu’nun taktik anlayışını uygulamasında önemli rol oynadı. Oyunun her iki yönünü de oynayabiliyor. Enerjisi çok yüksek, temaslı ve sert oyunu seviyor. Görev tanımına çok uygun bir orta saha. Yerli ve genç isimlerin kıymetli olduğu şu dönemde Abdullah Avcı ile üstüne daha da koyar. Açıkçası onu alan, kazanır dersem abartmış olmam.

En iyi yerli Eren (Ömer Necati Albayrak)

Sol bek problemi olan Türk futbolunun son dönemdeki ender yeteneklerinden biri Eren Elmalı. Transferin gözdesi olması bu yüzden. Eksiklerinden başlayalım... Sezon içinde Avrupa'nın önemli scoutları Eren'i izlemeye geldi. Savunmada gelişmesi gerektiğinin altını çizip gittiler. Güçlü fiziği, sürati, çevikliği ve sürekli hücumu düşünen oyun algısı, onun en önemli özellikleri. Avrupa standartlarına gelebilmesi için Abdullah Avcı gibi bir hocanın elinden geçecek olması büyük fırsat. Avcı, Eren'in pozisyon alma ve zamanlama gibi bazı savunma yetilerini geliştirdiğinde Trabzonspor'a vereceği katkı kadar, kasasına da çok önemli bir bonservis koyacak potansiyele ulaştırabilir. Trabzonspor yerli rotasyonunda yapabileceği en doğru hamleyi bitirdi.



