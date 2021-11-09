Trabzonspor transfer harekatı: Uğur Çiftçi hamlesi

Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Trabzonspor , Beşiktaş 'ı da deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer ligin zirvesini tek başına domine ederken, en yakın rakibine 7 puan fark attı. Karadeniz temsilcisinde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol beke takviye için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında sol beke takviye istedi. Bordo-mavililerin listesinin başında ise Sivasspor'dan Uğur Çiftçi var.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Yiğido'nun kapısını çalacak olan yönetim oyuncunun ayrılığına sıcak bakılırsa bonservis pazarlığına oturacak. Uğur Çiftçi'den olumlu dönüş alınamazsa, B planı ise Luca Pellegrini olacak.

B Planı Pellegrini

Roma'dan yetişen ve şu anda bonservisi Juventus'ta olan 22 yaşındaki oyuncu Torino ekibinde 3 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi. Sezon başında da Pellegrini için nabız yoklanmış ancak oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı. Bu kez İtalyan oyuncu da yelkenleri suya indirirken devre arasında görüşmeler hız kazanacak.





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