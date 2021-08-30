Trabzonspor transfer haberi: Yine yeniden Gökdeniz Bayrakdar

Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Trabzonspor , transferde yerli isimler üzerinden ilerliyor. Şu ana kadar 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, 8 Eylül’e kadar takviye çalışmalarını sürdürecek. Bordo- Mavililer’de gündeme gelen isim; Gökdeniz Bayrakdar. Daha önce de Karadeniz ekibinin kadrosuna katmaya çalıştığı Gökdeniz için Trabzonspor Yönetimi yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor. Ailesi koyu şekilde Trabzonspor taraftarı olan Gökdeniz’in ismi de Bordo-Mavili takımın eski yıldızlarından Gökdeniz Karadeniz’den esinlenerek verilmişti.

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3.5 milyon istiyorlar ama...

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapan Gökdeniz için Antalyaspor’un 3.5 milyon Euro’luk bir fiyat biçtiği biliniyor. Ancak transferin son günlerine yaklaşıldığı için bu rakam aşağı çekilebilir ve takas formülü de gündeme gelebilir. Daha önce verdiği röportajlarda bir gün Trabzonspor forması giymek istediğini söyleyen Gökdeniz, geçen sezon 37 maçta 8 gol attı.

Gökdeniz’in koyu şekilde Trabzonspor taraftarı olan ailesi, 19 yaşındaki oyuncuya Fırtına’nın efsanelerinden Gökdeniz Karadeniz’in ismini vermişti.



