Trabzonspor transfer haberi: Yeni sağ bek Petar Stojanovic

Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sezonun ikinci yarısında da sürdürmek isteyen Trabzonspor, sağ bek pozisyonu için Dinamo Zagreb'den Petar Stojanovic ile ilgileniyor. Hırvatistan basınından 24sata, Stojanovic'in sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giyebileceğini belirtti.

'Stojanovic, Türkiye'ye bir adım uzaklıkta' manşeti kullanılırken kulübe henüz resmi bir teklif iletilmediği fakat oyuncu için en iyi durumun Trabzonspor'a gitmek olacağı aktarıldı. Stojanovic, bu sezon Dinamo Zagreb ile birlikte tüm kulvarlarda toplam 17 maça çıksa da İranlı sağ bek Sadegh Moharrami'nin arkasına düşerek ilk 11'deki yerini kaybetti. Slovenya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen 25 yaşındaki oyuncunun kariyerine Trabzonspor ile devam edebileceği belirtiliyor.

Trabzonspor'da Joao Pereira'nın gözden düştüğü ortamda transferi adına uğraş verdiği Petar Stojanovic, 2016'da 2 milyon Euro karşılığında Maribor'dan Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.