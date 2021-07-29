Trabzonspor transfer haberi: Willian Jose görüşmeleri sürüyor

Trabzonspor ’da forvet listesine eklenen son isim olan Willian Jose konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo-Mavililer’in Brezilyalı oyuncu için resmi girişimlere başlamasının ardından pazarlık sürecine geçildi. İlk etapta oyuncu için 10 milyon Euro isteyen, devamında 7 milyon Euro seviyelerine düşen İspanyol ekibine, 6 milyon Euro’luk teklif yapıldı. Trabzonspor, bu rakamın bir kısmını peşin, kalanını taksitlerle ödemeyi düşünüyor.

Tarafların uzlaşma ihtimali her geçen gün biraz daha artarken, Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay oyuncusuyla ilgili ayrılık açıklaması yaptı. La Liga ekibinin patronu, “Willian için farklı kulüplerle görüşüyoruz. Bu görüşmeler ilerledikçe takımdan ayrılacağını anlıyorum. Ancak acelemiz yok” dedi.

Sörloth ve Dovbyk...

Bordo-Mavili yönetim, bir yandan da oyuncunun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2.4 milyon Euro yıllık maaş beklentisi olan Jose’ye, 2 milyon Euro önerildi. Trabzonspor bu transferde önemli mesafe katetti. Sörloth konusunda Leipzig’in kararını bekleyen Trabzonspor, o konu netleşir netleşmez, Jose işini noktalamayı planlıyor. Golcü listesindeki diğer güçlü adaylar Artem Dovbyk ve Cornelius. Özellikle Dovbyk cephesiyle temaslar hiç kesilmedi.