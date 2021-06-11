Trabzonspor transfer haberi: Umut Meraş için sıkı pres

TFF’nin 8+6 şeklinde açıkladığı yabancı kuralının değişmesi için Kulüpler Birliği Vakfı, Tahkim Kurulu’na başvurdu. Trabzonspor Yönetimi de gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer kural değişmezse, sol bek arayışlarında mecburen yerli isimlere ağırlık verilecek.

Bu doğrultuda ilk aday ise Umut Meraş... Daha önce Umut’un bonservisi için Le Havre Kulübü’yle görüşen Trabzonspor, 3 milyon Euro’luk taleple karşılaşmıştı. Trabzonspor, Fransız ekibinin kapısını tekrar çaldı.

Vadeli bir ödeme planıyla teklifini artırabileceğini belirten Bordo-Mavililer, bu kez de EURO 2020 engeline takıldı. Le Havre yetkilileri, A Milli Takım formasıyla vitrine çıkacak olan Umut için turnuva sonrasında karar vereceklerini söyledi. Trabzonspor cephesi ise sürecin uzamaması adına sıkı pres yapıyor.



