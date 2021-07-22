Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita’nın ardından 5. transferini İsmail Köybaşı ile gerçekleştiren Trabzonspor ’da, taraftarların en çok merak ettiği konu; Sörloth’un gelip gelmeyeceği... 1.5 aydan fazla süredir yıldız forvetin durumunu bekleyen yönetim, artık son virajda. Leipzig’in kesin kararı için pusuda olan Trabzonspor, Ağustos ayının başında somut görüşmelere başlamayı planlıyor.

Fenerbahçe de devrede

Alman basını da Sörloth’un takımda kalma ihtimalinin olmadığını yazıyor. 5 Temmuz’dan bu yana Leipzig’in kampında bulunan Sörloth, kendini gösteremedi. Hazırlık maçlarında da beklentilerin altında kalan Kuzey’in Kralı, maaş maliyeti nedeniyle gönderilecek. Alman medyası, transferde en güçlü adayın Trabzonspor olduğunu yazarken, Fenerbahçe’nin de Sörloth için devreye girdiği belirtildi.

Öncelik hakkı Trabzon’da

Ancak sözleşme gereği, Fırtına’nın bu transferde öncelik hakkı var. Yani Leipzig oyuncuyu satmaya veya kiralamaya karar verirse, ilk olarak Trabzonspor’a soracak. Karadeniz ekibi, Sörloth’un 3 milyon Euro’nun üzerindeki yıllık maaşını karşılamaya da hazır. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla görüşmeleri bizzat yürütüyor.

Trabzonspor’da çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik inanılmaz bir performans gösteren Sörloth, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun transfer dönemindeki en büyük hedefi...