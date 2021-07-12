Trabzonspor transfer haberi: Sol bekte öncelik Dalbert

Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita transferlerini erkenden bitirerek gövde gösterisi yapan Bordo-Mavililer sol bek için de temaslarını hızlandırdı. Uzun süredir Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yle görüşen, ancak teklifini 2 milyon Euro'ya çıkarmasına rağmen Makedon oyuncuyla anlaşamayan Bordo-Mavililer, rotasını Dalbert'e çevirdi.

Zorunlu satın alma opsiyonu...

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Brezilyalı oyuncuya olan ilgiyi doğruladı. Fırtına'nın patronu, "Dalbert, sol bek için görüştüğümüz 3 oyuncudan biri. Pazarlıklarımız devam ediyor, henüz biten net bir şey yok" ifadelerini kullandı. Bonservisi İnter'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibinin sözleşmeye '7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu' koymak istemesi sebebiyle görüşmelerin tamamlanamadığı kaydedildi.

Meling tamam, Nimes yanaşmıyor

Şu anda tüm mesaisini Dalbert için harcayan Bordo-Mavili yönetimin, bu maddeyi kaldırarak yıldız sol beki takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenilirken, her türlü olumsuz bir duruma karşı Alioski ve Birger Meling'le de temaslarını sürdürdüğü gelen haberler arasında. Karadeniz ekibi, Meling'le uzun zaman önce anlaşsa da kulübü Nimes'in inadını bir türlü kıramadı.