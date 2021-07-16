Trabzonspor transfer haberi: Sol beke ilk aday Gabriel Fuentes

Yeni sezon öncesinde Fode Koita, Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Bordo-Mavililer, bir forvet ve bir de sol bek almayı düşünüyor. Ancak şu anda Karadeniz ekibinin olmazsa olmazı sol bek. Bu anlamda daha önce gündeme gelen, Gabriel Fuentes için kulübü Junior FC'ye 2.5 milyon Euro teklif edildiği iddia edilmişti. Ancak Kolombiya basınında yer alan haberlere göre bu teklif yetersiz bulunurken, Trabzonspor da başka yöntemler denemeyi düşünüyor. Bu anlamda Fırtına'nın, 24 yaşındaki savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öne sürüldü. Ayrıca bir diğer yandan da İnter'in formasını giyen Dalbert için pazarlıklar devam ediyor. Taraflar halen maliyet konusunda bir türlü orta yolu bulamadı.

İlgili Haberler Gianluca Lapadula transferinde avantaj Trabzonspor'da!





Meling ile temaslar sürüyor

Sol bek konusundaki bir diğer aday, Birger Meling için de temaslar sürüyor. Öte yandan yerli bir ismi de kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, İsmail Köybaşı ile de temas kurmuştu. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, "Seni takımımda düşünüyorum. Benden haber bekle" dediği öğrenildi.