Trabzonspor transfer haberi: Sofiane Alakouch iddiası

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak adına önemli transferlere imza atarken bir yandan da yeni hamleler adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için Fransa'dan Alakouch iddiası gündeme geldi. Sağ beke Bruno Peres hamlesini yapmış olsa da Trabzonspor'un Nimes forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Sofiane Alakouch ile ilgilendiği iddia edildi.

Nimes altyapısından yetişen Fas asıllı Fransız oyuncunun sözleşmesi Haziran ayı sonu itibariyle bitiyor. L'Equipe'in haberine göre Fransa'dan Metz'in istediği oyuncuyla Trabzonspor ve İspanyol kulüpleri de temas halinde.