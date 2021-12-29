Trabzonspor transfer haberi: Savunmaya Mbemba hamlesi

Süper Lig 'de ilk yarının lideri Trabzonspor , özellikle savunma hattında Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle takviye arayışlarına başlamış durumda. Bu doğrultuda PAOK'tan Ingason'un yanı sıra Porto'dan da Mbemba gündeme gelmiş durumda.

O Jogo'nun haberine göre Ocak ayında savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Porto'dan Mbemba ile ilgileniyor. Bu sezon Porto'nun önemli isimlerinden olan Kongolu oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin transfer adına etken olabileceği aktarılmakta.

27 yaşındaki stoper, bu sezon Porto ile toplamda 20 maça ilk 11'de başladı.