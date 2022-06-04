Trabzonspor transfer haberi: Savunmada B planı Felipe

Sağ stoper arayışlarında alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen Trabzonspor ’da, Boateng’in en ciddi alternatifi Felipe. Atletico Madrid’in 33 yaşındaki Brezilyalı yıldızı, ay sonunda boşa çıkacak. İspanyol deviyle kontratı bitecek olan 1.90’lık dev savunmacının şartları araştırılıyor.





Atletico Madrid’in kontrat uzatmak için henüz hamle yapmadığı Sambacı, geçen sezon 7’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 35 karşılaşmada görev aldı. 2019’da 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto’dan Atletico’ya giden Felipe, 2 kez Brezilya Milli Takımı’nın formasını terletti. Boateng’le aynı yaşta olan Felipe, sakatlık yaşama riski göz önünde tutulduğunda ise daha garanti bir isim olarak öne çıkıyor.