Trabzonspor transfer haberi! Samet Akaydın haber bekliyor

İç piyasada adı Trabzonspor ile anılan isimlerden birisi Samet Akaydın... Adana Demirspor forması giyen 27 yaşındaki stoper, Trabzon doğumlu ve Bordo-Mavili takımın altyapısında oynadı. Adana Demir’in geçtiğimiz sezonun devre arasında yaklaşık 450 bin Euro bonservisle Keçiörengücü’nden kadrosuna kattığı 1.90 boyundaki savunmacı, kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor forması giymeyi çok istiyor. Adana Demirspor, Trondsen ve Yunus Mallı gibi isimlerle ilgilenirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın Samet’e onay vermesi halinde takas formülü devreye girebilir.