Trabzonspor transfer haberi: Sağ beke yeni aday Kiko Femenia

Yeni sezonda zirve yarışında daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da öncelik sağ bek pozisyonu... Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da Bordeaux'dan Youssouf Sabaly sonrası gündeme gelen isim Watford'dan Kiko Femenia oldu.

Sezon içinde Joao Pereira ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni sezonda sağ bek pozisyonuna mutlaka bir takviye gerçekleştirmek istiyor. İngiliz basınının Karadeniz Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Trabzonspor, Watford ile sözleşmesi bitecek Kiko Femenia'yı listesine eklemiş durumda. Trabzonspor'un scout ekibi tarafından izlenen ve Abdullah Avcı'ya önerilen Femenia için tecrübeli hocanın onayı bekleniyor.

30 yaşındaki İspanyol sağ bek, 2017'de Alaves'ten transfer olduğu Watford formasıyla bu sezon Championship'te 34 maça çıkarken 3 asistlik katkı sağladı.



