Kouassi ve Visca’nın ardından Trabzonspor ’un devre arasındaki 3. transferi; Tymoteusz Puchacz olacak. 22 yaşındaki Polonyalı sol bek, bu akşam Trabzon’a ayak basacak. Union Berlin’le kiralık olarak anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, satın alma opsiyonu için de görüşmeleri sürdürüyor. Puchacz, 1997 doğumludan küçük olduğu için TFF talimatlarına göre 14. yabancı olarak lisansı çıkartılacak. Milli oyuncu önce sağlık kontrolünden geçirilecek, sonrasında evrak işlerinin tamamlanmasının ardından resmi imzalar atılacak. Bir aksilik yaşanmazsa Puchacz’ın yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmana çıkması bekleniyor.

Hızlı ve güçlü...

Ofansif yönüyle dikkat çeken Puchacz, fizik olarak da güçlü bir isim. Union Berlin’in sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lech Poznan’dan kadrosuna kattığı Polonyalı sol bek, Alman ekibinde 7 maça çıktı.